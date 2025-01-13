سعر Wrapped CellMates (WCELL)
سعر Wrapped CellMates (WCELL) المباشر لليوم هو USD 268.89. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WCELL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped CellMates الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 21.41
- تغيير سعر Wrapped CellMates خلال اليوم هو -0.89%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Wrapped CellMates مقابل USD هو $ -2.4216124793979 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped CellMates مقابل USD هو $ -93.3194576160 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped CellMates مقابل USD هو $ -38.6591488590 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped CellMates مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -2.4216124793979
|-0.89%
|30 يوم
|$ -93.3194576160
|-34.70%
|60 يوم
|$ -38.6591488590
|-14.37%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped CellMates: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.89%
-0.23%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
wCELL is wrapped CELL backed 1:1. Allowing fractional holders of CELL by way of wCELL. ERC20721 Dual-Token Standard on Ethereum.
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