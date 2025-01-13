احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر WCELL مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر WCELL.

سعر Wrapped CellMates (WCELL) المباشر لليوم هو USD 268.89 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WCELL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped CellMates الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 21.41 - تغيير سعر Wrapped CellMates خلال اليوم هو -0.89% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Wrapped CellMates (WCELL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped CellMates مقابل USD هو $ -2.4216124793979 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped CellMates مقابل USD هو $ -93.3194576160 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped CellMates مقابل USD هو $ -38.6591488590 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped CellMates مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -2.4216124793979 -0.89% 30 يوم $ -93.3194576160 -34.70% 60 يوم $ -38.6591488590 -14.37% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Wrapped CellMates (WCELL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped CellMates: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 266.79$ 266.79 $ 266.79 24 ساعة مرتفع $ 271.53$ 271.53 $ 271.53 عالية طوال الوقت $ 52,592$ 52,592 $ 52,592 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.89% تغير السعر (7 أيام) -0.23%

معلومات سوق Wrapped CellMates (WCELL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: