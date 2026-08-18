سعر Wrapped Canton Coin اليوم

السعر المباشر لمشروع Wrapped Canton Coin (WCC) اليوم هو $ 0.09121، مع تغير بنسبة 5.67% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WCC الحالي إلى USD هو $ 0.09121 لكل WCC.

يحتل Wrapped Canton Coin حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 370,038، مع عرض متداول قدره 4.06M WCC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WCC بين $ 0.079589 (أدنى) و$ 0.119458 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.774895، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.079589.

على المدى القصير، تحرك WCC بمقدار -3.94% خلال الساعة الماضية و-7.31% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 4.69K.

معلومات سوق Wrapped Canton Coin (WCC)

القيمة السوقية $ 370.04K$ 370.04K $ 370.04K الحجم (24 ساعة) $ 4.69K$ 4.69K $ 4.69K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 370.04K$ 370.04K $ 370.04K إمداد دورة التداول 4.06M 4.06M 4.06M إجمالي العرض 4,056,968.287309574 4,056,968.287309574 4,056,968.287309574

القيمة السوقية الحالية لـ Wrapped Canton Coin هي $ 370.04K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 4.69K. العرض المتداول لـ WCC يبلغ 4.06M، مع إجمالي عرض 4056968.287309574. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 370.04K.