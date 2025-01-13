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سعر Wrapped BUSD (WBUSD) المباشر لليوم هو USD 1.012 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WBUSD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped BUSD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.91K - تغيير سعر Wrapped BUSD خلال اليوم هو +0.34% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Wrapped BUSD (WBUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped BUSD مقابل USD هو $ +0.00346192 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped BUSD مقابل USD هو $ +0.0129322468 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped BUSD مقابل USD هو $ +0.0237243160 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped BUSD مقابل USD هو $ +0.0193824970869566 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00346192 +0.34% 30 يوم $ +0.0129322468 +1.28% 60 يوم $ +0.0237243160 +2.34% 90 يوم $ +0.0193824970869566 +1.95%

تحليل سعر Wrapped BUSD (WBUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped BUSD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.981688$ 0.981688 $ 0.981688 24 ساعة مرتفع $ 1.029$ 1.029 $ 1.029 عالية طوال الوقت $ 68,395$ 68,395 $ 68,395 تغير السعر (1 ساعة) -0.48% تغير السعر (1يوم) +0.34% تغير السعر (7 أيام) +1.85%

معلومات سوق Wrapped BUSD (WBUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: