سعر Wrapped BUSD (WBUSD)
سعر Wrapped BUSD (WBUSD) المباشر لليوم هو USD 1.012. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WBUSD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped BUSD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.91K
- تغيير سعر Wrapped BUSD خلال اليوم هو +0.34%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Wrapped BUSD مقابل USD هو $ +0.00346192 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped BUSD مقابل USD هو $ +0.0129322468 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped BUSD مقابل USD هو $ +0.0237243160 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped BUSD مقابل USD هو $ +0.0193824970869566 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00346192
|+0.34%
|30 يوم
|$ +0.0129322468
|+1.28%
|60 يوم
|$ +0.0237243160
|+2.34%
|90 يوم
|$ +0.0193824970869566
|+1.95%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped BUSD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.48%
+0.34%
+1.85%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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