سعر Wrapped bNVDA (WBNVDA)
سعر Wrapped bNVDA (WBNVDA) المباشر لليوم هو USD 140.64. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WBNVDA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped bNVDA الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Wrapped bNVDA خلال اليوم هو -0.82%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر WBNVDA مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر WBNVDA.
خلال اليوم، كان سعر Wrapped bNVDA مقابل USD هو $ -1.1733287263586 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped bNVDA مقابل USD هو $ +32.8624627680 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped bNVDA مقابل USD هو $ +69.6372912480 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped bNVDA مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -1.1733287263586
|-0.82%
|30 يوم
|$ +32.8624627680
|+23.37%
|60 يوم
|$ +69.6372912480
|+49.51%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped bNVDA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.00%
-0.82%
+3.56%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Backed brings real-world assets on-chain. Backed issues permissionless tokens that track the value of real-world assets and are fully collateralized by them, such as stocks or ETFs. Tokens are MiFID II-compliant financial products issued under an approved EU prospectus. Backed offers tokenization services to institutional clients, bridging the gap between TradFi and DeFi. Backed’s native tokens are not offered, sold, or delivered within the United States, or for the account or benefit of U.S. Persons.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 WBNVDA إلى VND
₫3,700,941.6
|1 WBNVDA إلى AUD
A$216.5856
|1 WBNVDA إلى GBP
￡102.6672
|1 WBNVDA إلى EUR
€122.3568
|1 WBNVDA إلى USD
$140.64
|1 WBNVDA إلى MYR
RM596.3136
|1 WBNVDA إلى TRY
₺5,528.5584
|1 WBNVDA إلى JPY
¥20,101.6752
|1 WBNVDA إلى RUB
₽11,149.9392
|1 WBNVDA إلى INR
₹12,086.6016
|1 WBNVDA إلى IDR
Rp2,305,573.4016
|1 WBNVDA إلى KRW
₩191,086.1616
|1 WBNVDA إلى PHP
₱7,819.584
|1 WBNVDA إلى EGP
￡E.6,985.5888
|1 WBNVDA إلى BRL
R$791.8032
|1 WBNVDA إلى CAD
C$191.2704
|1 WBNVDA إلى BDT
৳17,177.7696
|1 WBNVDA إلى NGN
₦221,479.872
|1 WBNVDA إلى UAH
₴5,826.7152
|1 WBNVDA إلى VES
Bs13,642.08
|1 WBNVDA إلى PKR
Rs39,660.48
|1 WBNVDA إلى KZT
₸71,754.528
|1 WBNVDA إلى THB
฿4,586.2704
|1 WBNVDA إلى TWD
NT$4,209.3552
|1 WBNVDA إلى AED
د.إ516.1488
|1 WBNVDA إلى CHF
Fr113.9184
|1 WBNVDA إلى HKD
HK$1,102.6176
|1 WBNVDA إلى MAD
.د.م1,292.4816
|1 WBNVDA إلى MXN
$2,700.288