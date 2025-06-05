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سعر Wrapped bNVDA (WBNVDA) المباشر لليوم هو USD 140.64 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WBNVDA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped bNVDA الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Wrapped bNVDA خلال اليوم هو -0.82% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Wrapped bNVDA (WBNVDA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped bNVDA مقابل USD هو $ -1.1733287263586 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped bNVDA مقابل USD هو $ +32.8624627680 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped bNVDA مقابل USD هو $ +69.6372912480 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped bNVDA مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -1.1733287263586 -0.82% 30 يوم $ +32.8624627680 +23.37% 60 يوم $ +69.6372912480 +49.51% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Wrapped bNVDA (WBNVDA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped bNVDA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 140.62$ 140.62 $ 140.62 24 ساعة مرتفع $ 141.87$ 141.87 $ 141.87 عالية طوال الوقت $ 108,724,728$ 108,724,728 $ 108,724,728 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) -0.82% تغير السعر (7 أيام) +3.56%

معلومات سوق Wrapped bNVDA (WBNVDA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: