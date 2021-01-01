توكنوميكس Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) What is the project about? BMX by Morphex is an emerging decentralized exchange on Base, offering spot and perpetual futures trading while requiring only a wallet connection to trade. What makes your project unique? With unique tokenomics, BMX is able to create a strong "flywheel" effect for liquidity providers to further attract more liquidity for traders. History of your project. BMX is a perpetual DEX created by Morphex and deployed on Base. The Morphex team has been working on the original protocol on Fantom since September 2021. What’s next for your project? We aim to become the leading perpetual DEX on Base while also displaying our innovative tokenomics that improve capital efficiency for token holders and liquidity providers. What can your token be used for? Wrapped BLT is the auto-compounding wrapper for BLT, which is an index of blue-chip crypto assets that earns fees from spot and margin trading. With wBLT, you can provide liquidity for BMX-wBLT to earn more rewards. الموقع الرسمي: https://www.morphex.trade/ اشتر WBLT الآن!

توكنوميكس Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 772.93K $ 772.93K $ 772.93K إجمالي العرض: $ 604.80K $ 604.80K $ 604.80K العرض المتداول: $ 604.80K $ 604.80K $ 604.80K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 772.93K $ 772.93K $ 772.93K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 2.08 $ 2.08 $ 2.08 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.719217 $ 0.719217 $ 0.719217 السعر الحالي: $ 1.29 $ 1.29 $ 1.29 معرفة المزيد عن سعر Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT)

توكنوميكس Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن WBLT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن WBLT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس WBLT، استكشف السعر المباشر لتوكن WBLT!

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