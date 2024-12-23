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سعر Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) المباشر لليوم هو USD 1.21 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 728.31K . يتم تحديث سعر WBLT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped BMX Liquidity Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 503.08K - تغيير سعر Wrapped BMX Liquidity Token خلال اليوم هو -1.24% - لديه عرض متداول بقيمة USD 604.80K

أداء سعر Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped BMX Liquidity Token مقابل USD هو $ -0.015174663619149 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped BMX Liquidity Token مقابل USD هو $ -0.0177135530 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped BMX Liquidity Token مقابل USD هو $ +0.1216840130 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped BMX Liquidity Token مقابل USD هو $ +0.151906224598209 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.015174663619149 -1.24% 30 يوم $ -0.0177135530 -1.46% 60 يوم $ +0.1216840130 +10.06% 90 يوم $ +0.151906224598209 +14.36%

تحليل سعر Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped BMX Liquidity Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.2$ 1.2 $ 1.2 24 ساعة مرتفع $ 1.24$ 1.24 $ 1.24 عالية طوال الوقت $ 2.08$ 2.08 $ 2.08 تغير السعر (1 ساعة) -1.04% تغير السعر (1يوم) -1.24% تغير السعر (7 أيام) -8.41%

معلومات سوق Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: