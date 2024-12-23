سعر Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT)
سعر Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) المباشر لليوم هو USD 1.21. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 728.31K. يتم تحديث سعر WBLT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped BMX Liquidity Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 503.08K
- تغيير سعر Wrapped BMX Liquidity Token خلال اليوم هو -1.24%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 604.80K
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر WBLT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر WBLT.
خلال اليوم، كان سعر Wrapped BMX Liquidity Token مقابل USD هو $ -0.015174663619149 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped BMX Liquidity Token مقابل USD هو $ -0.0177135530 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped BMX Liquidity Token مقابل USD هو $ +0.1216840130 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped BMX Liquidity Token مقابل USD هو $ +0.151906224598209 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.015174663619149
|-1.24%
|30 يوم
|$ -0.0177135530
|-1.46%
|60 يوم
|$ +0.1216840130
|+10.06%
|90 يوم
|$ +0.151906224598209
|+14.36%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped BMX Liquidity Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.04%
-1.24%
-8.41%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is the project about? BMX by Morphex is an emerging decentralized exchange on Base, offering spot and perpetual futures trading while requiring only a wallet connection to trade. What makes your project unique? With unique tokenomics, BMX is able to create a strong "flywheel" effect for liquidity providers to further attract more liquidity for traders. History of your project. BMX is a perpetual DEX created by Morphex and deployed on Base. The Morphex team has been working on the original protocol on Fantom since September 2021. What’s next for your project? We aim to become the leading perpetual DEX on Base while also displaying our innovative tokenomics that improve capital efficiency for token holders and liquidity providers. What can your token be used for? Wrapped BLT is the auto-compounding wrapper for BLT, which is an index of blue-chip crypto assets that earns fees from spot and margin trading. With wBLT, you can provide liquidity for BMX-wBLT to earn more rewards.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 WBLT إلى AUD
A$1.9239
|1 WBLT إلى GBP
￡0.9559
|1 WBLT إلى EUR
€1.1495
|1 WBLT إلى USD
$1.21
|1 WBLT إلى MYR
RM5.4329
|1 WBLT إلى TRY
₺42.5799
|1 WBLT إلى JPY
¥189.2924
|1 WBLT إلى RUB
₽124.3396
|1 WBLT إلى INR
₹102.8379
|1 WBLT إلى IDR
Rp19,516.1263
|1 WBLT إلى PHP
₱70.906
|1 WBLT إلى EGP
￡E.61.5406
|1 WBLT إلى BRL
R$7.3568
|1 WBLT إلى CAD
C$1.7303
|1 WBLT إلى BDT
৳143.9779
|1 WBLT إلى NGN
₦1,873.0558
|1 WBLT إلى UAH
₴50.5296
|1 WBLT إلى VES
Bs61.71
|1 WBLT إلى PKR
Rs335.4483
|1 WBLT إلى KZT
₸632.8421
|1 WBLT إلى THB
฿41.4183
|1 WBLT إلى TWD
NT$39.4702
|1 WBLT إلى CHF
Fr1.0769
|1 WBLT إلى HKD
HK$9.4017
|1 WBLT إلى MAD
.د.م12.1242