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سعر Wrapped bMSTR (WBMSTR) المباشر لليوم هو USD 370.73 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WBMSTR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped bMSTR الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Wrapped bMSTR خلال اليوم هو -3.10% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Wrapped bMSTR (WBMSTR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped bMSTR مقابل USD هو $ -11.8950780917033 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped bMSTR مقابل USD هو $ -30.7266214220 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped bMSTR مقابل USD هو $ +62.6750947780 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped bMSTR مقابل USD هو $ +71.56053207159156 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -11.8950780917033 -3.10% 30 يوم $ -30.7266214220 -8.28% 60 يوم $ +62.6750947780 +16.91% 90 يوم $ +71.56053207159156 +23.92%

تحليل سعر Wrapped bMSTR (WBMSTR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped bMSTR: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 370.53$ 370.53 $ 370.53 24 ساعة مرتفع $ 383.08$ 383.08 $ 383.08 عالية طوال الوقت $ 260,536,971$ 260,536,971 $ 260,536,971 تغير السعر (1 ساعة) +0.02% تغير السعر (1يوم) -3.10% تغير السعر (7 أيام) -4.57%

معلومات سوق Wrapped bMSTR (WBMSTR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: