سعر Wrapped bMSTR (WBMSTR)
سعر Wrapped bMSTR (WBMSTR) المباشر لليوم هو USD 370.73. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WBMSTR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped bMSTR الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Wrapped bMSTR خلال اليوم هو -3.10%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Wrapped bMSTR مقابل USD هو $ -11.8950780917033 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped bMSTR مقابل USD هو $ -30.7266214220 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped bMSTR مقابل USD هو $ +62.6750947780 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped bMSTR مقابل USD هو $ +71.56053207159156 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -11.8950780917033
|-3.10%
|30 يوم
|$ -30.7266214220
|-8.28%
|60 يوم
|$ +62.6750947780
|+16.91%
|90 يوم
|$ +71.56053207159156
|+23.92%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped bMSTR: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.02%
-3.10%
-4.57%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Backed brings real-world assets on-chain. Backed issues permissionless tokens that track the value of real-world assets and are fully collateralized by them, such as stocks or ETFs. Tokens are MiFID II-compliant financial products issued under an approved EU prospectus. Backed offers tokenization services to institutional clients, bridging the gap between TradFi and DeFi. Backed’s native tokens are not offered, sold, or delivered within the United States, or for the account or benefit of U.S. Persons.
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