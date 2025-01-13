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سعر Wrapped Bitrock (WBROCK) المباشر لليوم هو USD 0.03903183 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WBROCK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped Bitrock الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 423.67 - تغيير سعر Wrapped Bitrock خلال اليوم هو -0.86% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Wrapped Bitrock (WBROCK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped Bitrock مقابل USD هو $ -0.00034054857253641 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped Bitrock مقابل USD هو $ -0.0138681614 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped Bitrock مقابل USD هو $ -0.0097713259 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped Bitrock مقابل USD هو $ -0.01570119772529119 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00034054857253641 -0.86% 30 يوم $ -0.0138681614 -35.53% 60 يوم $ -0.0097713259 -25.03% 90 يوم $ -0.01570119772529119 -28.68%

تحليل سعر Wrapped Bitrock (WBROCK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped Bitrock: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.03874505$ 0.03874505 $ 0.03874505 24 ساعة مرتفع $ 0.0405808$ 0.0405808 $ 0.0405808 عالية طوال الوقت $ 0.325718$ 0.325718 $ 0.325718 تغير السعر (1 ساعة) -1.66% تغير السعر (1يوم) -0.86% تغير السعر (7 أيام) -9.26%

معلومات سوق Wrapped Bitrock (WBROCK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: