سعر Wrapped Bitrock (WBROCK)
سعر Wrapped Bitrock (WBROCK) المباشر لليوم هو USD 0.03903183. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WBROCK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped Bitrock الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 423.67
- تغيير سعر Wrapped Bitrock خلال اليوم هو -0.86%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Wrapped Bitrock مقابل USD هو $ -0.00034054857253641 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped Bitrock مقابل USD هو $ -0.0138681614 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped Bitrock مقابل USD هو $ -0.0097713259 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped Bitrock مقابل USD هو $ -0.01570119772529119 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00034054857253641
|-0.86%
|30 يوم
|$ -0.0138681614
|-35.53%
|60 يوم
|$ -0.0097713259
|-25.03%
|90 يوم
|$ -0.01570119772529119
|-28.68%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped Bitrock: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.66%
-0.86%
-9.26%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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