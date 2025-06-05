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سعر Wrapped Bitcorn (WBTCN) المباشر لليوم هو USD 103,661 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WBTCN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped Bitcorn الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 317.76K - تغيير سعر Wrapped Bitcorn خلال اليوم هو -1.44% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Wrapped Bitcorn (WBTCN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped Bitcorn مقابل USD هو $ -1,523.4411104277 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped Bitcorn مقابل USD هو $ +10,643.1754869000 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped Bitcorn مقابل USD هو $ +25,191.8413454000 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped Bitcorn مقابل USD هو $ +15,988.91348501912 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -1,523.4411104277 -1.44% 30 يوم $ +10,643.1754869000 +10.27% 60 يوم $ +25,191.8413454000 +24.30% 90 يوم $ +15,988.91348501912 +18.24%

تحليل سعر Wrapped Bitcorn (WBTCN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped Bitcorn: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 103,319$ 103,319 $ 103,319 24 ساعة مرتفع $ 105,189$ 105,189 $ 105,189 عالية طوال الوقت $ 110,729$ 110,729 $ 110,729 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) -1.44% تغير السعر (7 أيام) -3.46%

معلومات سوق Wrapped Bitcorn (WBTCN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: