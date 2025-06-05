سعر Wrapped Bitcorn (WBTCN)
سعر Wrapped Bitcorn (WBTCN) المباشر لليوم هو USD 103,661. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WBTCN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped Bitcorn الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 317.76K
- تغيير سعر Wrapped Bitcorn خلال اليوم هو -1.44%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Wrapped Bitcorn مقابل USD هو $ -1,523.4411104277 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped Bitcorn مقابل USD هو $ +10,643.1754869000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped Bitcorn مقابل USD هو $ +25,191.8413454000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped Bitcorn مقابل USD هو $ +15,988.91348501912 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -1,523.4411104277
|-1.44%
|30 يوم
|$ +10,643.1754869000
|+10.27%
|60 يوم
|$ +25,191.8413454000
|+24.30%
|90 يوم
|$ +15,988.91348501912
|+18.24%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped Bitcorn: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.00%
-1.44%
-3.46%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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