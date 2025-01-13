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سعر Wrapped Bifrost (WBFC) المباشر لليوم هو USD 0.04130938 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WBFC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped Bifrost الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.61K - تغيير سعر Wrapped Bifrost خلال اليوم هو -0.01% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Wrapped Bifrost (WBFC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped Bifrost مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped Bifrost مقابل USD هو $ -0.0077141673 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped Bifrost مقابل USD هو $ -0.0033047504 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped Bifrost مقابل USD هو $ +0.002825131514997505 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.01% 30 يوم $ -0.0077141673 -18.67% 60 يوم $ -0.0033047504 -8.00% 90 يوم $ +0.002825131514997505 +7.34%

تحليل سعر Wrapped Bifrost (WBFC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped Bifrost: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.04122496$ 0.04122496 $ 0.04122496 24 ساعة مرتفع $ 0.04249271$ 0.04249271 $ 0.04249271 عالية طوال الوقت $ 0.058147$ 0.058147 $ 0.058147 تغير السعر (1 ساعة) -0.01% تغير السعر (1يوم) -0.01% تغير السعر (7 أيام) -6.03%

معلومات سوق Wrapped Bifrost (WBFC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: