شعار Wrapped Backed Coinbase Global

سعر Wrapped Backed Coinbase Global (WBCOIN)

USD

مخطط سعر Wrapped Backed Coinbase Global (WBCOIN) المباشر

$250,4
$250,4$250,4
-%0,50(1D)

سعر Wrapped Backed Coinbase Global (WBCOIN) لليوم

سعر Wrapped Backed Coinbase Global (WBCOIN) المباشر لليوم هو USD 250,4. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0,00. يتم تحديث سعر WBCOIN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped Backed Coinbase Global الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Wrapped Backed Coinbase Global خلال اليوم هو -%0,52
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0,00

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أداء سعر Wrapped Backed Coinbase Global (WBCOIN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped Backed Coinbase Global مقابل USD هو $ -1,3304833289016 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped Backed Coinbase Global مقابل USD هو $ +59,7153920000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped Backed Coinbase Global مقابل USD هو $ +124,2977587200 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped Backed Coinbase Global مقابل USD هو $ +35,39305850104756 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -1,3304833289016-%0,52
30 يوم$ +59,7153920000+%23,85
60 يوم$ +124,2977587200+%49,64
90 يوم$ +35,39305850104756+%16,46

تحليل سعر Wrapped Backed Coinbase Global (WBCOIN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped Backed Coinbase Global: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 250,22
$ 250,22$ 250,22

$ 252,28
$ 252,28$ 252,28

$ 272,08
$ 272,08$ 272,08

+%0,01

-%0,52

-%2,84

معلومات سوق Wrapped Backed Coinbase Global (WBCOIN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

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ما هو Wrapped Backed Coinbase Global ( WBCOIN )

Backed brings real-world assets on-chain. Backed issues permissionless tokens that track the value of real-world assets and are fully collateralized by them, such as stocks or ETFs. Tokens are MiFID II-compliant financial products issued under an approved EU prospectus. Backed offers tokenization services to institutional clients, bridging the gap between TradFi and DeFi. Backed’s native tokens are not offered, sold, or delivered within the United States, or for the account or benefit of U.S. Persons.

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المصدر Wrapped Backed Coinbase Global (WBCOIN)

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