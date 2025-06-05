سعر Wrapped Backed Coinbase Global (WBCOIN)
سعر Wrapped Backed Coinbase Global (WBCOIN) المباشر لليوم هو USD 250,4. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0,00. يتم تحديث سعر WBCOIN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped Backed Coinbase Global الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Wrapped Backed Coinbase Global خلال اليوم هو -%0,52
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0,00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر WBCOIN مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر WBCOIN.
خلال اليوم، كان سعر Wrapped Backed Coinbase Global مقابل USD هو $ -1,3304833289016 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped Backed Coinbase Global مقابل USD هو $ +59,7153920000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped Backed Coinbase Global مقابل USD هو $ +124,2977587200 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped Backed Coinbase Global مقابل USD هو $ +35,39305850104756 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -1,3304833289016
|-%0,52
|30 يوم
|$ +59,7153920000
|+%23,85
|60 يوم
|$ +124,2977587200
|+%49,64
|90 يوم
|$ +35,39305850104756
|+%16,46
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped Backed Coinbase Global: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+%0,01
-%0,52
-%2,84
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Backed brings real-world assets on-chain. Backed issues permissionless tokens that track the value of real-world assets and are fully collateralized by them, such as stocks or ETFs. Tokens are MiFID II-compliant financial products issued under an approved EU prospectus. Backed offers tokenization services to institutional clients, bridging the gap between TradFi and DeFi. Backed’s native tokens are not offered, sold, or delivered within the United States, or for the account or benefit of U.S. Persons.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 WBCOIN إلى VND
₫6.589.276
|1 WBCOIN إلى AUD
A$385,616
|1 WBCOIN إلى GBP
￡182,792
|1 WBCOIN إلى EUR
€217,848
|1 WBCOIN إلى USD
$250,4
|1 WBCOIN إلى MYR
RM1.061,696
|1 WBCOIN إلى TRY
₺9.843,224
|1 WBCOIN إلى JPY
¥35.789,672
|1 WBCOIN إلى RUB
₽19.851,712
|1 WBCOIN إلى INR
₹21.519,376
|1 WBCOIN إلى IDR
Rp4.104.917,376
|1 WBCOIN إلى KRW
₩340.215,976
|1 WBCOIN إلى PHP
₱13.922,24
|1 WBCOIN إلى EGP
￡E.12.437,368
|1 WBCOIN إلى BRL
R$1.409,752
|1 WBCOIN إلى CAD
C$340,544
|1 WBCOIN إلى BDT
৳30.583,856
|1 WBCOIN إلى NGN
₦394.329,92
|1 WBCOIN إلى UAH
₴10.374,072
|1 WBCOIN إلى VES
Bs24.288,8
|1 WBCOIN إلى PKR
Rs70.612,8
|1 WBCOIN إلى KZT
₸127.754,08
|1 WBCOIN إلى THB
฿8.165,544
|1 WBCOIN إلى TWD
NT$7.494,472
|1 WBCOIN إلى AED
د.إ918,968
|1 WBCOIN إلى CHF
Fr202,824
|1 WBCOIN إلى HKD
HK$1.963,136
|1 WBCOIN إلى MAD
.د.م2.301,176
|1 WBCOIN إلى MXN
$4.807,68