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سعر Wrapped Backed Coinbase Global (WBCOIN) المباشر لليوم هو USD 250,4 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0,00 . يتم تحديث سعر WBCOIN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped Backed Coinbase Global الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Wrapped Backed Coinbase Global خلال اليوم هو -%0,52 - لديه عرض متداول بقيمة USD 0,00

أداء سعر Wrapped Backed Coinbase Global (WBCOIN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped Backed Coinbase Global مقابل USD هو $ -1,3304833289016 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped Backed Coinbase Global مقابل USD هو $ +59,7153920000 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped Backed Coinbase Global مقابل USD هو $ +124,2977587200 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped Backed Coinbase Global مقابل USD هو $ +35,39305850104756 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -1,3304833289016 -%0,52 30 يوم $ +59,7153920000 +%23,85 60 يوم $ +124,2977587200 +%49,64 90 يوم $ +35,39305850104756 +%16,46

تحليل سعر Wrapped Backed Coinbase Global (WBCOIN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped Backed Coinbase Global: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 250,22$ 250,22 $ 250,22 24 ساعة مرتفع $ 252,28$ 252,28 $ 252,28 عالية طوال الوقت $ 272,08$ 272,08 $ 272,08 تغير السعر (1 ساعة) +%0,01 تغير السعر (1يوم) -%0,52 تغير السعر (7 أيام) -%2,84

معلومات سوق Wrapped Backed Coinbase Global (WBCOIN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: