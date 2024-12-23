سعر Wrapped AyeAyeCoin (WAAC)
سعر Wrapped AyeAyeCoin (WAAC) المباشر لليوم هو USD 1.73. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 10.36M. يتم تحديث سعر WAAC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped AyeAyeCoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 30.39K
- تغيير سعر Wrapped AyeAyeCoin خلال اليوم هو -5.54%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 6.00M
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خلال اليوم، كان سعر Wrapped AyeAyeCoin مقابل USD هو $ -0.101432594307944 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped AyeAyeCoin مقابل USD هو $ +0.0171180040 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped AyeAyeCoin مقابل USD هو $ -0.7273885340 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped AyeAyeCoin مقابل USD هو $ +0.831893845766459 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.101432594307944
|-5.54%
|30 يوم
|$ +0.0171180040
|+0.99%
|60 يوم
|$ -0.7273885340
|-42.04%
|90 يوم
|$ +0.831893845766459
|+92.63%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped AyeAyeCoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.80%
-5.54%
-37.58%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
First memecoin, first animal token on Ethereum (August 2015)
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