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سعر Wrapped AyeAyeCoin (WAAC) المباشر لليوم هو USD 1.73 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 10.36M . يتم تحديث سعر WAAC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped AyeAyeCoin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 30.39K - تغيير سعر Wrapped AyeAyeCoin خلال اليوم هو -5.54% - لديه عرض متداول بقيمة USD 6.00M

أداء سعر Wrapped AyeAyeCoin (WAAC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped AyeAyeCoin مقابل USD هو $ -0.101432594307944 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped AyeAyeCoin مقابل USD هو $ +0.0171180040 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped AyeAyeCoin مقابل USD هو $ -0.7273885340 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped AyeAyeCoin مقابل USD هو $ +0.831893845766459 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.101432594307944 -5.54% 30 يوم $ +0.0171180040 +0.99% 60 يوم $ -0.7273885340 -42.04% 90 يوم $ +0.831893845766459 +92.63%

تحليل سعر Wrapped AyeAyeCoin (WAAC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped AyeAyeCoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.68$ 1.68 $ 1.68 24 ساعة مرتفع $ 1.86$ 1.86 $ 1.86 عالية طوال الوقت $ 4.56$ 4.56 $ 4.56 تغير السعر (1 ساعة) +1.80% تغير السعر (1يوم) -5.54% تغير السعر (7 أيام) -37.58%

معلومات سوق Wrapped AyeAyeCoin (WAAC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: