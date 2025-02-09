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سعر Wrapped ART (WART) المباشر لليوم هو USD 0.01349682 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WART مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped ART الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 255.37 - تغيير سعر Wrapped ART خلال اليوم هو +0.09% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Wrapped ART (WART) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped ART مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped ART مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped ART مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped ART مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.09% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Wrapped ART (WART)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped ART: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01335208$ 0.01335208 $ 0.01335208 24 ساعة مرتفع $ 0.01350402$ 0.01350402 $ 0.01350402 عالية طوال الوقت $ 0.01353427$ 0.01353427 $ 0.01353427 تغير السعر (1 ساعة) +0.09% تغير السعر (1يوم) +0.09% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Wrapped ART (WART)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: