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سعر Wrapped AREA (WAREA) المباشر لليوم هو USD 0.04228371 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WAREA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped AREA الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.39K - تغيير سعر Wrapped AREA خلال اليوم هو -3.05% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Wrapped AREA (WAREA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped AREA مقابل USD هو $ -0.00133048081249158 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped AREA مقابل USD هو $ -0.0116665491 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped AREA مقابل USD هو $ -0.0054631483 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped AREA مقابل USD هو $ -0.003130564921076976 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00133048081249158 -3.05% 30 يوم $ -0.0116665491 -27.59% 60 يوم $ -0.0054631483 -12.92% 90 يوم $ -0.003130564921076976 -6.89%

تحليل سعر Wrapped AREA (WAREA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped AREA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.04151304$ 0.04151304 $ 0.04151304 24 ساعة مرتفع $ 0.04501237$ 0.04501237 $ 0.04501237 عالية طوال الوقت $ 0.159089$ 0.159089 $ 0.159089 تغير السعر (1 ساعة) -0.85% تغير السعر (1يوم) -3.05% تغير السعر (7 أيام) -12.36%

معلومات سوق Wrapped AREA (WAREA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: