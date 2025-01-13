سعر Wrapped AREA (WAREA)
سعر Wrapped AREA (WAREA) المباشر لليوم هو USD 0.04228371. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WAREA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped AREA الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.39K
- تغيير سعر Wrapped AREA خلال اليوم هو -3.05%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر WAREA مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر WAREA.
خلال اليوم، كان سعر Wrapped AREA مقابل USD هو $ -0.00133048081249158 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped AREA مقابل USD هو $ -0.0116665491 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped AREA مقابل USD هو $ -0.0054631483 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped AREA مقابل USD هو $ -0.003130564921076976 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00133048081249158
|-3.05%
|30 يوم
|$ -0.0116665491
|-27.59%
|60 يوم
|$ -0.0054631483
|-12.92%
|90 يوم
|$ -0.003130564921076976
|-6.89%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped AREA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.85%
-3.05%
-12.36%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Wrapped AREA (wAREA) is a blockchain-based token that represents the AREA coin on AreonChain, allowing AREA to be used within the AreonChain ecosystem. By wrapping the native AREA tokens, users can engage with a vast array of decentralized applications (DApps) and smart contracts on the AreonChain, enabling seamless cross-chain interactions. Each wAREA token is backed 1:1 by an AREA coin, held in a secure reserve, ensuring its value is pegged directly to the underlying AREA. This process not only bridges the utility of AREA across different blockchain platforms but also enhances its liquidity and accessibility to broader markets and decentralized finance (DeFi) services.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 WAREA إلى AUD
A$0.0684996102
|1 WAREA إلى GBP
￡0.0342498051
|1 WAREA إلى EUR
€0.0410151987
|1 WAREA إلى USD
$0.04228371
|1 WAREA إلى MYR
RM0.1898538579
|1 WAREA إلى TRY
₺1.496843334
|1 WAREA إلى JPY
¥6.6668725557
|1 WAREA إلى RUB
₽4.2972934473
|1 WAREA إلى INR
₹3.6435872907
|1 WAREA إلى IDR
Rp693.1754628624
|1 WAREA إلى PHP
₱2.49473889
|1 WAREA إلى EGP
￡E.2.135327355
|1 WAREA إلى BRL
R$0.2587763052
|1 WAREA إلى CAD
C$0.0608885424
|1 WAREA إلى BDT
৳5.1810229863
|1 WAREA إلى NGN
₦65.8623752073
|1 WAREA إلى UAH
₴1.7957891637
|1 WAREA إلى VES
Bs2.24103663
|1 WAREA إلى PKR
Rs11.8275993612
|1 WAREA إلى KZT
₸22.4196687162
|1 WAREA إلى THB
฿1.4663990628
|1 WAREA إلى TWD
NT$1.4000136381
|1 WAREA إلى CHF
Fr0.0384781761
|1 WAREA إلى HKD
HK$0.3289672638
|1 WAREA إلى MAD
.د.م0.4266426339