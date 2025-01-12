سعر Wrapped ALGO (XALGO)
سعر Wrapped ALGO (XALGO) المباشر لليوم هو USD 0.660644. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر XALGO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped ALGO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 337.21
- تغيير سعر Wrapped ALGO خلال اليوم هو +2.58%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Wrapped ALGO مقابل USD هو $ +0.01662171 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped ALGO مقابل USD هو $ -0.0400989106 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped ALGO مقابل USD هو $ +0.0959323134 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped ALGO مقابل USD هو $ +0.2487559516315073 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.01662171
|+2.58%
|30 يوم
|$ -0.0400989106
|-6.06%
|60 يوم
|$ +0.0959323134
|+14.52%
|90 يوم
|$ +0.2487559516315073
|+60.39%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped ALGO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.15%
+2.58%
-7.95%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Glitter Finance has built an advanced cross-chain bridge to allow cross-chain interaction between supported chains and allow multi-chain profit optimization by eliminating capital inefficiency for DeFi traders through asset redeployment on integrated yield farms. The Wrapped ALGO (xALGO) is a fully collateralized representation of ALGO on Solana.
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