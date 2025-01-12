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سعر Wrapped ALGO (XALGO) المباشر لليوم هو USD 0.660644 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر XALGO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped ALGO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 337.21 - تغيير سعر Wrapped ALGO خلال اليوم هو +2.58% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Wrapped ALGO (XALGO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped ALGO مقابل USD هو $ +0.01662171 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped ALGO مقابل USD هو $ -0.0400989106 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped ALGO مقابل USD هو $ +0.0959323134 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped ALGO مقابل USD هو $ +0.2487559516315073 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.01662171 +2.58% 30 يوم $ -0.0400989106 -6.06% 60 يوم $ +0.0959323134 +14.52% 90 يوم $ +0.2487559516315073 +60.39%

تحليل سعر Wrapped ALGO (XALGO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped ALGO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.638159$ 0.638159 $ 0.638159 24 ساعة مرتفع $ 0.67404$ 0.67404 $ 0.67404 عالية طوال الوقت $ 0.92924$ 0.92924 $ 0.92924 تغير السعر (1 ساعة) -0.15% تغير السعر (1يوم) +2.58% تغير السعر (7 أيام) -7.95%

معلومات سوق Wrapped ALGO (XALGO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: