توكنوميكس Wrapped AGC (WAGC) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Wrapped AGC (WAGC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Wrapped AGC (WAGC) Welcome to AI owned by you, the user. Built on blockchain technology, Devolved AI embodies trust, transparency, and community governance. Vote, earn rewards, and own a stake in the future of AI—all powered by Argocoin. What Drives Devolved AI? We are more than just a platform; we are a movement aimed at redefining the relationship between AI and humanity. By using a decentralized approach, we ensure that our AI ecosystem is transparent, secure, and most importantly, governed by you. Our mission is to create an AI that is powered by the people, for the people, ensuring shared prosperity and ethical development. Be a part of this revolutionary journey. Empowering Community, Democratizing AI We stand at the forefront of a revolution. Devolved AI is not merely a tech entity; it is a beacon for a future where Artificial Intelligence is democratically powered by a diverse, global community. Our mission is to dismantle the centralization of AI technology, ensuring it serves the many instead of the few. With our innovative Proof of Value (PoV) protocol, we encourage and reward each member's contributions, creating a thriving ecosystem where every voice can be heard, and every effort is acknowledged. Our platform is a testament to the philosophy that everyone should have a stake in the AI that shapes our world. الموقع الرسمي: https://devolvedai.com اشتر WAGC الآن!

توكنوميكس Wrapped AGC (WAGC) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Wrapped AGC (WAGC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.91M $ 1.91M $ 1.91M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.83 $ 1.83 $ 1.83 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00699417 $ 0.00699417 $ 0.00699417 السعر الحالي: $ 0.01919118 $ 0.01919118 $ 0.01919118 معرفة المزيد عن سعر Wrapped AGC (WAGC)

توكنوميكس Wrapped AGC (WAGC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Wrapped AGC (WAGC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن WAGC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن WAGC التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس WAGC، استكشف السعر المباشر لتوكن WAGC!

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