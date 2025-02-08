سعر Wrapped AGC (WAGC)
سعر Wrapped AGC (WAGC) المباشر لليوم هو USD 0.089795. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WAGC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped AGC الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 79.06K
- تغيير سعر Wrapped AGC خلال اليوم هو +1,020.55%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر WAGC مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر WAGC.
خلال اليوم، كان سعر Wrapped AGC مقابل USD هو $ +0.081781 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped AGC مقابل USD هو $ -0.0339293729 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped AGC مقابل USD هو $ -0.0604923862 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped AGC مقابل USD هو $ -0.3111976220558504 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.081781
|+1,020.55%
|30 يوم
|$ -0.0339293729
|-37.78%
|60 يوم
|$ -0.0604923862
|-67.36%
|90 يوم
|$ -0.3111976220558504
|-77.60%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped AGC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.11%
+1,020.55%
+715.68%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Welcome to AI owned by you, the user. Built on blockchain technology, Devolved AI embodies trust, transparency, and community governance. Vote, earn rewards, and own a stake in the future of AI—all powered by Argocoin. What Drives Devolved AI? We are more than just a platform; we are a movement aimed at redefining the relationship between AI and humanity. By using a decentralized approach, we ensure that our AI ecosystem is transparent, secure, and most importantly, governed by you. Our mission is to create an AI that is powered by the people, for the people, ensuring shared prosperity and ethical development. Be a part of this revolutionary journey. Empowering Community, Democratizing AI We stand at the forefront of a revolution. Devolved AI is not merely a tech entity; it is a beacon for a future where Artificial Intelligence is democratically powered by a diverse, global community. Our mission is to dismantle the centralization of AI technology, ensuring it serves the many instead of the few. With our innovative Proof of Value (PoV) protocol, we encourage and reward each member's contributions, creating a thriving ecosystem where every voice can be heard, and every effort is acknowledged. Our platform is a testament to the philosophy that everyone should have a stake in the AI that shapes our world.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 WAGC إلى AUD
A$0.14277405
|1 WAGC إلى GBP
￡0.071836
|1 WAGC إلى EUR
€0.0862032
|1 WAGC إلى USD
$0.089795
|1 WAGC إلى MYR
RM0.3986898
|1 WAGC إلى TRY
₺3.2218446
|1 WAGC إلى JPY
¥13.59226915
|1 WAGC إلى RUB
₽8.70203345
|1 WAGC إلى INR
₹7.8822051
|1 WAGC إلى IDR
Rp1,472.0489448
|1 WAGC إلى PHP
₱5.2099059
|1 WAGC إلى EGP
￡E.4.51399465
|1 WAGC إلى BRL
R$0.520811
|1 WAGC إلى CAD
C$0.1275089
|1 WAGC إلى BDT
৳10.9567859
|1 WAGC إلى NGN
₦134.62515375
|1 WAGC إلى UAH
₴3.72379865
|1 WAGC إلى VES
Bs5.3877
|1 WAGC إلى PKR
Rs25.06088655
|1 WAGC إلى KZT
₸45.813409
|1 WAGC إلى THB
฿3.0404587
|1 WAGC إلى TWD
NT$2.9488678
|1 WAGC إلى CHF
Fr0.0808155
|1 WAGC إلى HKD
HK$0.69950305
|1 WAGC إلى MAD
.د.م0.89884795