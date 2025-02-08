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سعر Wrapped AGC (WAGC) المباشر لليوم هو USD 0.089795 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WAGC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped AGC الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 79.06K - تغيير سعر Wrapped AGC خلال اليوم هو +1,020.55% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Wrapped AGC (WAGC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped AGC مقابل USD هو $ +0.081781 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped AGC مقابل USD هو $ -0.0339293729 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped AGC مقابل USD هو $ -0.0604923862 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped AGC مقابل USD هو $ -0.3111976220558504 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.081781 +1,020.55% 30 يوم $ -0.0339293729 -37.78% 60 يوم $ -0.0604923862 -67.36% 90 يوم $ -0.3111976220558504 -77.60%

تحليل سعر Wrapped AGC (WAGC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped AGC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00800957$ 0.00800957 $ 0.00800957 24 ساعة مرتفع $ 0.105623$ 0.105623 $ 0.105623 عالية طوال الوقت $ 1.83$ 1.83 $ 1.83 تغير السعر (1 ساعة) -0.11% تغير السعر (1يوم) +1,020.55% تغير السعر (7 أيام) +715.68%

معلومات سوق Wrapped AGC (WAGC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: