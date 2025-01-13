سعر Wrapped ADA (WADA)
سعر Wrapped ADA (WADA) المباشر لليوم هو USD 0.980246. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WADA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped ADA الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 27.98K
- تغيير سعر Wrapped ADA خلال اليوم هو +3.55%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Wrapped ADA مقابل USD هو $ +0.03357169 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped ADA مقابل USD هو $ -0.1102335639 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped ADA مقابل USD هو $ +0.6486336794 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped ADA مقابل USD هو $ +0.61797181767907055 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.03357169
|+3.55%
|30 يوم
|$ -0.1102335639
|-11.24%
|60 يوم
|$ +0.6486336794
|+66.17%
|90 يوم
|$ +0.61797181767907055
|+170.58%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped ADA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.78%
+3.55%
-9.73%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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