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سعر Wrapped ADA (WADA) المباشر لليوم هو USD 0.980246 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WADA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped ADA الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 27.98K - تغيير سعر Wrapped ADA خلال اليوم هو +3.55% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Wrapped ADA (WADA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped ADA مقابل USD هو $ +0.03357169 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped ADA مقابل USD هو $ -0.1102335639 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped ADA مقابل USD هو $ +0.6486336794 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped ADA مقابل USD هو $ +0.61797181767907055 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.03357169 +3.55% 30 يوم $ -0.1102335639 -11.24% 60 يوم $ +0.6486336794 +66.17% 90 يوم $ +0.61797181767907055 +170.58%

تحليل سعر Wrapped ADA (WADA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped ADA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.943568$ 0.943568 $ 0.943568 24 ساعة مرتفع $ 1.029$ 1.029 $ 1.029 عالية طوال الوقت $ 1.32$ 1.32 $ 1.32 تغير السعر (1 ساعة) -0.78% تغير السعر (1يوم) +3.55% تغير السعر (7 أيام) -9.73%

معلومات سوق Wrapped ADA (WADA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: