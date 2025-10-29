معلومات سعر Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.997323 $ 0.997323 $ 0.997323 24 ساعة منخفض $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.997323$ 0.997323 $ 0.997323 24 ساعة مرتفع $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 عالية طوال الوقت $ 1.028$ 1.028 $ 1.028 أدنى سعر $ 0.956016$ 0.956016 $ 0.956016 تغير السعر (1 ساعة) -0.03% تغير السعر (1يوم) +0.01% تغير السعر (7 أيام) -0.05% تغير السعر (7 أيام) -0.05%

سعر Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) في الوقت الحقيقي هو $0.999453. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول WAPLAUSDE بين أدنى سعر $ 0.997323 وأعلى سعر $ 1.001، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـWAPLAUSDE على الإطلاق هو $ 1.028، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.956016.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير WAPLAUSDE -0.03% على مدار الساعة الماضية، +0.01% على مدار 24 ساعة، و -0.05% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE)

القيمة السوقية $ 12.16M$ 12.16M $ 12.16M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 12.16M$ 12.16M $ 12.16M إمداد دورة التداول 12.16M 12.16M 12.16M إجمالي العرض 12,163,902.3026174 12,163,902.3026174 12,163,902.3026174

القيمة السوقية الحالية لـ Wrapped Aave Plasma USDe هي $ 12.16M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ WAPLAUSDE يبلغ 12.16M، مع إجمالي عرض 12163902.3026174. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 12.16M.