معلومات سعر Wrapped Aave Optimism WETH (WAOPTWETH) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 5,168.19$ 5,168.19 $ 5,168.19 أدنى سعر $ 4,005.73$ 4,005.73 $ 4,005.73 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00% تغير السعر (7 أيام) 0.00%

سعر Wrapped Aave Optimism WETH (WAOPTWETH) في الوقت الحقيقي هو $4,381.62. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول WAOPTWETH بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـWAOPTWETH على الإطلاق هو $ 5,168.19، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 4,005.73.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير WAOPTWETH -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و 0.00% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Wrapped Aave Optimism WETH (WAOPTWETH)

القيمة السوقية $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 988.86K$ 988.86K $ 988.86K إمداد دورة التداول 225.68 225.68 225.68 إجمالي العرض 225.6841815816473 225.6841815816473 225.6841815816473

القيمة السوقية الحالية لـ Wrapped Aave Optimism WETH هي $ 1.13M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ WAOPTWETH يبلغ 225.68، مع إجمالي عرض 225.6841815816473. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 988.86K.