معلومات سعر Wrapped Aave Gnosis wstETH (WAGNOWSTETH) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 4,826.95 $ 4,826.95 $ 4,826.95 24 ساعة منخفض $ 5,048.49 $ 5,048.49 $ 5,048.49 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 4,826.95$ 4,826.95 $ 4,826.95 24 ساعة مرتفع $ 5,048.49$ 5,048.49 $ 5,048.49 عالية طوال الوقت $ 5,982.55$ 5,982.55 $ 5,982.55 أدنى سعر $ 4,471.57$ 4,471.57 $ 4,471.57 تغير السعر (1 ساعة) -0.13% تغير السعر (1يوم) -2.82% تغير السعر (7 أيام) +4.16% تغير السعر (7 أيام) +4.16%

سعر Wrapped Aave Gnosis wstETH (WAGNOWSTETH) في الوقت الحقيقي هو $4,880.78. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول WAGNOWSTETH بين أدنى سعر $ 4,826.95 وأعلى سعر $ 5,048.49، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـWAGNOWSTETH على الإطلاق هو $ 5,982.55، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 4,471.57.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير WAGNOWSTETH -0.13% على مدار الساعة الماضية، -2.82% على مدار 24 ساعة، و +4.16% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Wrapped Aave Gnosis wstETH (WAGNOWSTETH)

القيمة السوقية $ 6.93M$ 6.93M $ 6.93M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 6.93M$ 6.93M $ 6.93M إمداد دورة التداول 1.42K 1.42K 1.42K إجمالي العرض 1,418.161142775907 1,418.161142775907 1,418.161142775907

القيمة السوقية الحالية لـ Wrapped Aave Gnosis wstETH هي $ 6.93M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ WAGNOWSTETH يبلغ 1.42K، مع إجمالي عرض 1418.161142775907. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 6.93M.