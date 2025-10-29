معلومات سعر Wrapped Aave Gnosis WETH (WAGNOWETH) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 4,028.94 $ 4,028.94 $ 4,028.94 24 ساعة منخفض $ 4,214.31 $ 4,214.31 $ 4,214.31 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 4,028.94$ 4,028.94 $ 4,028.94 24 ساعة مرتفع $ 4,214.31$ 4,214.31 $ 4,214.31 عالية طوال الوقت $ 5,023.11$ 5,023.11 $ 5,023.11 أدنى سعر $ 3,736.37$ 3,736.37 $ 3,736.37 تغير السعر (1 ساعة) -0.08% تغير السعر (1يوم) -2.65% تغير السعر (7 أيام) +4.23% تغير السعر (7 أيام) +4.23%

سعر Wrapped Aave Gnosis WETH (WAGNOWETH) في الوقت الحقيقي هو $4,072.9. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول WAGNOWETH بين أدنى سعر $ 4,028.94 وأعلى سعر $ 4,214.31، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـWAGNOWETH على الإطلاق هو $ 5,023.11، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 3,736.37.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير WAGNOWETH -0.08% على مدار الساعة الماضية، -2.65% على مدار 24 ساعة، و +4.23% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Wrapped Aave Gnosis WETH (WAGNOWETH)

القيمة السوقية $ 4.41M$ 4.41M $ 4.41M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 4.41M$ 4.41M $ 4.41M إمداد دورة التداول 1.08K 1.08K 1.08K إجمالي العرض 1,081.941225696461 1,081.941225696461 1,081.941225696461

القيمة السوقية الحالية لـ Wrapped Aave Gnosis WETH هي $ 4.41M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ WAGNOWETH يبلغ 1.08K، مع إجمالي عرض 1081.941225696461. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 4.41M.