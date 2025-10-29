معلومات سعر Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 132.67 $ 132.67 $ 132.67 24 ساعة منخفض $ 139.78 $ 139.78 $ 139.78 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 132.67$ 132.67 $ 132.67 24 ساعة مرتفع $ 139.78$ 139.78 $ 139.78 عالية طوال الوقت $ 171.93$ 171.93 $ 171.93 أدنى سعر $ 118.89$ 118.89 $ 118.89 تغير السعر (1 ساعة) -0.67% تغير السعر (1يوم) -3.67% تغير السعر (7 أيام) +7.74% تغير السعر (7 أيام) +7.74%

سعر Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) في الوقت الحقيقي هو $133.97. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول WAGNOGNO بين أدنى سعر $ 132.67 وأعلى سعر $ 139.78، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـWAGNOGNO على الإطلاق هو $ 171.93، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 118.89.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير WAGNOGNO -0.67% على مدار الساعة الماضية، -3.67% على مدار 24 ساعة، و +7.74% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO)

القيمة السوقية $ 116.18K$ 116.18K $ 116.18K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 116.18K$ 116.18K $ 116.18K إمداد دورة التداول 867.22 867.22 867.22 إجمالي العرض 867.2233746300784 867.2233746300784 867.2233746300784

القيمة السوقية الحالية لـ Wrapped Aave Gnosis GNO هي $ 116.18K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ WAGNOGNO يبلغ 867.22، مع إجمالي عرض 867.2233746300784. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 116.18K.