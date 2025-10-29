معلومات سعر Wrapped Aave Ethereum WETH (WAETHWETH) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 4,174.15 $ 4,174.15 $ 4,174.15 24 ساعة منخفض $ 4,406.82 $ 4,406.82 $ 4,406.82 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 4,174.15$ 4,174.15 $ 4,174.15 24 ساعة مرتفع $ 4,406.82$ 4,406.82 $ 4,406.82 عالية طوال الوقت $ 5,206.48$ 5,206.48 $ 5,206.48 أدنى سعر $ 3,549.35$ 3,549.35 $ 3,549.35 تغير السعر (1 ساعة) -0.40% تغير السعر (1يوم) -2.69% تغير السعر (7 أيام) +4.05% تغير السعر (7 أيام) +4.05%

سعر Wrapped Aave Ethereum WETH (WAETHWETH) في الوقت الحقيقي هو $4,237.08. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول WAETHWETH بين أدنى سعر $ 4,174.15 وأعلى سعر $ 4,406.82، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـWAETHWETH على الإطلاق هو $ 5,206.48، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 3,549.35.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير WAETHWETH -0.40% على مدار الساعة الماضية، -2.69% على مدار 24 ساعة، و +4.05% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Wrapped Aave Ethereum WETH (WAETHWETH)

القيمة السوقية $ 152.16M$ 152.16M $ 152.16M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 152.16M$ 152.16M $ 152.16M إمداد دورة التداول 35.92K 35.92K 35.92K إجمالي العرض 35,922.18010558584 35,922.18010558584 35,922.18010558584

القيمة السوقية الحالية لـ Wrapped Aave Ethereum WETH هي $ 152.16M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ WAETHWETH يبلغ 35.92K، مع إجمالي عرض 35922.18010558584. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 152.16M.