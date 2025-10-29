معلومات سعر Wrapped Aave Ethereum USDT (WAETHUSDT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 1.14 $ 1.14 $ 1.14 24 ساعة منخفض $ 1.15 $ 1.15 $ 1.15 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 1.14$ 1.14 $ 1.14 24 ساعة مرتفع $ 1.15$ 1.15 $ 1.15 عالية طوال الوقت $ 1.23$ 1.23 $ 1.23 أدنى سعر $ 1.033$ 1.033 $ 1.033 تغير السعر (1 ساعة) +0.00% تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -0.00% تغير السعر (7 أيام) -0.00%

سعر Wrapped Aave Ethereum USDT (WAETHUSDT) في الوقت الحقيقي هو $1.14. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول WAETHUSDT بين أدنى سعر $ 1.14 وأعلى سعر $ 1.15، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـWAETHUSDT على الإطلاق هو $ 1.23، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 1.033.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير WAETHUSDT +0.00% على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و -0.00% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Wrapped Aave Ethereum USDT (WAETHUSDT)

القيمة السوقية $ 116.44M$ 116.44M $ 116.44M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 116.44M$ 116.44M $ 116.44M إمداد دورة التداول 101.73M 101.73M 101.73M إجمالي العرض 101,727,798.859631 101,727,798.859631 101,727,798.859631

القيمة السوقية الحالية لـ Wrapped Aave Ethereum USDT هي $ 116.44M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ WAETHUSDT يبلغ 101.73M، مع إجمالي عرض 101727798.859631. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 116.44M.