معلومات سعر Wrapped Aave Ethereum USDC (WAETHUSDC) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 1.14 $ 1.14 $ 1.14 24 ساعة منخفض $ 1.15 $ 1.15 $ 1.15 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 1.14$ 1.14 $ 1.14 24 ساعة مرتفع $ 1.15$ 1.15 $ 1.15 عالية طوال الوقت $ 1.27$ 1.27 $ 1.27 أدنى سعر $ 0.965606$ 0.965606 $ 0.965606 تغير السعر (1 ساعة) +0.01% تغير السعر (1يوم) +0.40% تغير السعر (7 أيام) +0.03% تغير السعر (7 أيام) +0.03%

سعر Wrapped Aave Ethereum USDC (WAETHUSDC) في الوقت الحقيقي هو $1.15. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول WAETHUSDC بين أدنى سعر $ 1.14 وأعلى سعر $ 1.15، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـWAETHUSDC على الإطلاق هو $ 1.27، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.965606.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير WAETHUSDC +0.01% على مدار الساعة الماضية، +0.40% على مدار 24 ساعة، و +0.03% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Wrapped Aave Ethereum USDC (WAETHUSDC)

القيمة السوقية $ 130.87M$ 130.87M $ 130.87M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 130.87M$ 130.87M $ 130.87M إمداد دورة التداول 113.82M 113.82M 113.82M إجمالي العرض 113,821,433.804996 113,821,433.804996 113,821,433.804996

القيمة السوقية الحالية لـ Wrapped Aave Ethereum USDC هي $ 130.87M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ WAETHUSDC يبلغ 113.82M، مع إجمالي عرض 113821433.804996. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 130.87M.