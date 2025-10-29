معلومات سعر Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH (WAETHLIDOWSTETH) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 4,810.74 24 ساعة مرتفع $ 5,116.59 عالية طوال الوقت $ 6,300.14 أدنى سعر $ 3,160.66 تغير السعر (1 ساعة) -0.27% تغير السعر (1يوم) -3.43% تغير السعر (7 أيام) +4.83%

سعر Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH (WAETHLIDOWSTETH) في الوقت الحقيقي هو $4,880.68. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول WAETHLIDOWSTETH بين أدنى سعر $ 4,810.74 وأعلى سعر $ 5,116.59، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـWAETHLIDOWSTETH على الإطلاق هو $ 6,300.14، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 3,160.66.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير WAETHLIDOWSTETH -0.27% على مدار الساعة الماضية، -3.43% على مدار 24 ساعة، و +4.83% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH (WAETHLIDOWSTETH)

القيمة السوقية $ 10.43M الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 10.43M إمداد دورة التداول 2.13K إجمالي العرض 2,131.901466379238

القيمة السوقية الحالية لـ Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH هي $ 10.43M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ WAETHLIDOWSTETH يبلغ 2.13K، مع إجمالي عرض 2131.901466379238. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 10.43M.