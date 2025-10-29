معلومات سعر Wrapped Aave Ethereum Lido WETH (WAETHLIDOWETH) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 4,044.5 24 ساعة مرتفع $ 4,297.6 عالية طوال الوقت $ 5,312.72 أدنى سعر $ 1,900.47 تغير السعر (1 ساعة) -0.56% تغير السعر (1يوم) -2.94% تغير السعر (7 أيام) +3.35%

سعر Wrapped Aave Ethereum Lido WETH (WAETHLIDOWETH) في الوقت الحقيقي هو $4,100.09. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول WAETHLIDOWETH بين أدنى سعر $ 4,044.5 وأعلى سعر $ 4,297.6، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـWAETHLIDOWETH على الإطلاق هو $ 5,312.72، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 1,900.47.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير WAETHLIDOWETH -0.56% على مدار الساعة الماضية، -2.94% على مدار 24 ساعة، و +3.35% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Wrapped Aave Ethereum Lido WETH (WAETHLIDOWETH)

القيمة السوقية $ 5.89M الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 5.89M إمداد دورة التداول 1.42K إجمالي العرض 1,424.10477597262

القيمة السوقية الحالية لـ Wrapped Aave Ethereum Lido WETH هي $ 5.89M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ WAETHLIDOWETH يبلغ 1.42K، مع إجمالي عرض 1424.10477597262. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 5.89M.