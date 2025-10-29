معلومات سعر Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 1.019 24 ساعة مرتفع $ 1.023 عالية طوال الوقت $ 1.11 أدنى سعر $ 0.920237 تغير السعر (1 ساعة) +0.02% تغير السعر (1يوم) +0.01% تغير السعر (7 أيام) +0.04%

سعر Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) في الوقت الحقيقي هو $1.022. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول WAETHLIDOGHO بين أدنى سعر $ 1.019 وأعلى سعر $ 1.023، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـWAETHLIDOGHO على الإطلاق هو $ 1.11، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.920237.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير WAETHLIDOGHO +0.02% على مدار الساعة الماضية، +0.01% على مدار 24 ساعة، و +0.04% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO)

القيمة السوقية $ 16.85M الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 16.85M إمداد دورة التداول 16.48M إجمالي العرض 16,480,710.87730596

القيمة السوقية الحالية لـ Wrapped Aave Ethereum Lido GHO هي $ 16.85M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ WAETHLIDOGHO يبلغ 16.48M، مع إجمالي عرض 16480710.87730596. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 16.85M.