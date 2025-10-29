معلومات سعر Wrapped Aave Base EURC (WABASEURC) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 1.18 $ 1.18 $ 1.18 24 ساعة منخفض $ 1.19 $ 1.19 $ 1.19 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 1.18$ 1.18 $ 1.18 24 ساعة مرتفع $ 1.19$ 1.19 $ 1.19 عالية طوال الوقت $ 1.2$ 1.2 $ 1.2 أدنى سعر $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 تغير السعر (1 ساعة) -0.02% تغير السعر (1يوم) -0.32% تغير السعر (7 أيام) +0.26% تغير السعر (7 أيام) +0.26%

سعر Wrapped Aave Base EURC (WABASEURC) في الوقت الحقيقي هو $1.18. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول WABASEURC بين أدنى سعر $ 1.18 وأعلى سعر $ 1.19، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـWABASEURC على الإطلاق هو $ 1.2، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 1.16.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير WABASEURC -0.02% على مدار الساعة الماضية، -0.32% على مدار 24 ساعة، و +0.26% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Wrapped Aave Base EURC (WABASEURC)

القيمة السوقية $ 254.54K$ 254.54K $ 254.54K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 257.30K$ 257.30K $ 257.30K إمداد دورة التداول 214.84K 214.84K 214.84K إجمالي العرض 217,175.913125 217,175.913125 217,175.913125

القيمة السوقية الحالية لـ Wrapped Aave Base EURC هي $ 254.54K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ WABASEURC يبلغ 214.84K، مع إجمالي عرض 217175.913125. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 257.30K.