معلومات سعر Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 20.68 $ 20.68 $ 20.68 24 ساعة منخفض $ 21.96 $ 21.96 $ 21.96 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 20.68$ 20.68 $ 20.68 24 ساعة مرتفع $ 21.96$ 21.96 $ 21.96 عالية طوال الوقت $ 37.8$ 37.8 $ 37.8 أدنى سعر $ 9.46$ 9.46 $ 9.46 تغير السعر (1 ساعة) +1.00% تغير السعر (1يوم) -2.89% تغير السعر (7 أيام) +1.86% تغير السعر (7 أيام) +1.86%

سعر Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) في الوقت الحقيقي هو $21.1. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول WAAVAWAVAX بين أدنى سعر $ 20.68 وأعلى سعر $ 21.96، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـWAAVAWAVAX على الإطلاق هو $ 37.8، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 9.46.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير WAAVAWAVAX +1.00% على مدار الساعة الماضية، -2.89% على مدار 24 ساعة، و +1.86% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX)

القيمة السوقية $ 116.98K$ 116.98K $ 116.98K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 116.98K$ 116.98K $ 116.98K إمداد دورة التداول 5.55K 5.55K 5.55K إجمالي العرض 5,545.535413493982 5,545.535413493982 5,545.535413493982

القيمة السوقية الحالية لـ Wrapped Aave Avalanche WAVAX هي $ 116.98K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ WAAVAWAVAX يبلغ 5.55K، مع إجمالي عرض 5545.535413493982. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 116.98K.