معلومات سعر Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 1.16 $ 1.16 $ 1.16 24 ساعة منخفض $ 1.27 $ 1.27 $ 1.27 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 24 ساعة مرتفع $ 1.27$ 1.27 $ 1.27 عالية طوال الوقت $ 1.44$ 1.44 $ 1.44 أدنى سعر $ 0.574882$ 0.574882 $ 0.574882 تغير السعر (1 ساعة) +0.36% تغير السعر (1يوم) +0.19% تغير السعر (7 أيام) -0.86% تغير السعر (7 أيام) -0.86%

سعر Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) في الوقت الحقيقي هو $1.19. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول WAAVAUSDT بين أدنى سعر $ 1.16 وأعلى سعر $ 1.27، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـWAAVAUSDT على الإطلاق هو $ 1.44، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.574882.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير WAAVAUSDT +0.36% على مدار الساعة الماضية، +0.19% على مدار 24 ساعة، و -0.86% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT)

القيمة السوقية $ 129.10K$ 129.10K $ 129.10K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 129.10K$ 129.10K $ 129.10K إمداد دورة التداول 108.90K 108.90K 108.90K إجمالي العرض 108,904.085307 108,904.085307 108,904.085307

القيمة السوقية الحالية لـ Wrapped Aave Avalanche USDT هي $ 129.10K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ WAAVAUSDT يبلغ 108.90K، مع إجمالي عرض 108904.085307. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 129.10K.