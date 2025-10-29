معلومات سعر Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 1.15 $ 1.15 $ 1.15 24 ساعة منخفض $ 1.21 $ 1.21 $ 1.21 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 1.15$ 1.15 $ 1.15 24 ساعة مرتفع $ 1.21$ 1.21 $ 1.21 عالية طوال الوقت $ 1.41$ 1.41 $ 1.41 أدنى سعر $ 0.566241$ 0.566241 $ 0.566241 تغير السعر (1 ساعة) +0.49% تغير السعر (1يوم) +0.80% تغير السعر (7 أيام) -0.33% تغير السعر (7 أيام) -0.33%

سعر Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) في الوقت الحقيقي هو $1.17. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول WAAVAUSDC بين أدنى سعر $ 1.15 وأعلى سعر $ 1.21، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـWAAVAUSDC على الإطلاق هو $ 1.41، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.566241.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير WAAVAUSDC +0.49% على مدار الساعة الماضية، +0.80% على مدار 24 ساعة، و -0.33% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC)

القيمة السوقية $ 159.18K$ 159.18K $ 159.18K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 159.18K$ 159.18K $ 159.18K إمداد دورة التداول 136.03K 136.03K 136.03K إجمالي العرض 136,034.699874 136,034.699874 136,034.699874

القيمة السوقية الحالية لـ Wrapped Aave Avalanche USDC هي $ 159.18K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ WAAVAUSDC يبلغ 136.03K، مع إجمالي عرض 136034.699874. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 159.18K.