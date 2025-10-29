معلومات سعر Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 23.74 24 ساعة مرتفع $ 25.23 عالية طوال الوقت $ 43.88 أدنى سعر $ 14.82 تغير السعر (1 ساعة) +0.34% تغير السعر (1يوم) -3.74% تغير السعر (7 أيام) +0.56%

سعر Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) في الوقت الحقيقي هو $24.06. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول WAAVASAVAX بين أدنى سعر $ 23.74 وأعلى سعر $ 25.23، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـWAAVASAVAX على الإطلاق هو $ 43.88، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 14.82.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير WAAVASAVAX +0.34% على مدار الساعة الماضية، -3.74% على مدار 24 ساعة، و +0.56% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX)

القيمة السوقية $ 208.66K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 208.66K إمداد دورة التداول 8.67K إجمالي العرض 8,670.873079427134

القيمة السوقية الحالية لـ Wrapped Aave Avalanche SAVAX هي $ 208.66K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ WAAVASAVAX يبلغ 8.67K، مع إجمالي عرض 8670.873079427134. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 208.66K.