معلومات سعر Wrapped Aave Arbitrum USDT (WAARBUSDT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 1.18 $ 1.18 $ 1.18 24 ساعة منخفض $ 1.22 $ 1.22 $ 1.22 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 1.18$ 1.18 $ 1.18 24 ساعة مرتفع $ 1.22$ 1.22 $ 1.22 عالية طوال الوقت $ 1.23$ 1.23 $ 1.23 أدنى سعر $ 1.094$ 1.094 $ 1.094 تغير السعر (1 ساعة) -0.22% تغير السعر (1يوم) -0.42% تغير السعر (7 أيام) -0.22% تغير السعر (7 أيام) -0.22%

سعر Wrapped Aave Arbitrum USDT (WAARBUSDT) في الوقت الحقيقي هو $1.2. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول WAARBUSDT بين أدنى سعر $ 1.18 وأعلى سعر $ 1.22، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـWAARBUSDT على الإطلاق هو $ 1.23، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 1.094.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير WAARBUSDT -0.22% على مدار الساعة الماضية، -0.42% على مدار 24 ساعة، و -0.22% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Wrapped Aave Arbitrum USDT (WAARBUSDT)

القيمة السوقية $ 4.67M$ 4.67M $ 4.67M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 4.67M$ 4.67M $ 4.67M إمداد دورة التداول 3.89M 3.89M 3.89M إجمالي العرض 3,887,661.189294 3,887,661.189294 3,887,661.189294

القيمة السوقية الحالية لـ Wrapped Aave Arbitrum USDT هي $ 4.67M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ WAARBUSDT يبلغ 3.89M، مع إجمالي عرض 3887661.189294. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 4.67M.