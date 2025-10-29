معلومات سعر Wrapped Aave Arbitrum GHO (WAARBGHO) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 1.056 $ 1.056 $ 1.056 24 ساعة منخفض $ 1.092 $ 1.092 $ 1.092 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 1.056$ 1.056 $ 1.056 24 ساعة مرتفع $ 1.092$ 1.092 $ 1.092 عالية طوال الوقت $ 1.098$ 1.098 $ 1.098 أدنى سعر $ 0.976544$ 0.976544 $ 0.976544 تغير السعر (1 ساعة) -0.20% تغير السعر (1يوم) -1.29% تغير السعر (7 أيام) -0.32% تغير السعر (7 أيام) -0.32%

سعر Wrapped Aave Arbitrum GHO (WAARBGHO) في الوقت الحقيقي هو $1.069. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول WAARBGHO بين أدنى سعر $ 1.056 وأعلى سعر $ 1.092، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـWAARBGHO على الإطلاق هو $ 1.098، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.976544.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير WAARBGHO -0.20% على مدار الساعة الماضية، -1.29% على مدار 24 ساعة، و -0.32% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Wrapped Aave Arbitrum GHO (WAARBGHO)

القيمة السوقية $ 8.73M$ 8.73M $ 8.73M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 8.73M$ 8.73M $ 8.73M إمداد دورة التداول 8.14M 8.14M 8.14M إجمالي العرض 8,141,505.396279003 8,141,505.396279003 8,141,505.396279003

القيمة السوقية الحالية لـ Wrapped Aave Arbitrum GHO هي $ 8.73M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ WAARBGHO يبلغ 8.14M، مع إجمالي عرض 8141505.396279003. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 8.73M.