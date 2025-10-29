معلومات سعر Wrapped Aave Arbitrum ezETH (WAARBEZETH) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 4,201.08 $ 4,201.08 $ 4,201.08 24 ساعة منخفض $ 4,419.07 $ 4,419.07 $ 4,419.07 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 4,201.08$ 4,201.08 $ 4,201.08 24 ساعة مرتفع $ 4,419.07$ 4,419.07 $ 4,419.07 عالية طوال الوقت $ 5,048.06$ 5,048.06 $ 5,048.06 أدنى سعر $ 3,833.47$ 3,833.47 $ 3,833.47 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -3.18% تغير السعر (7 أيام) +2.81% تغير السعر (7 أيام) +2.81%

سعر Wrapped Aave Arbitrum ezETH (WAARBEZETH) في الوقت الحقيقي هو $4,221.8. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول WAARBEZETH بين أدنى سعر $ 4,201.08 وأعلى سعر $ 4,419.07، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـWAARBEZETH على الإطلاق هو $ 5,048.06، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 3,833.47.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير WAARBEZETH -- على مدار الساعة الماضية، -3.18% على مدار 24 ساعة، و +2.81% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Wrapped Aave Arbitrum ezETH (WAARBEZETH)

القيمة السوقية $ 878.17K$ 878.17K $ 878.17K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 878.17K$ 878.17K $ 878.17K إمداد دورة التداول 208.01 208.01 208.01 إجمالي العرض 208.0086863181202 208.0086863181202 208.0086863181202

القيمة السوقية الحالية لـ Wrapped Aave Arbitrum ezETH هي $ 878.17K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ WAARBEZETH يبلغ 208.01، مع إجمالي عرض 208.0086863181202. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 878.17K.