سعر wQIE اليوم

السعر المباشر لمشروع wQIE (WQIE) اليوم هو $ 0.02445157، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WQIE الحالي إلى USD هو $ 0.02445157 لكل WQIE.

يحتل wQIE حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 23,810، مع عرض متداول قدره 968.13K WQIE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WQIE بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.210332، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00401289.

على المدى القصير، تحرك WQIE بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 11.32.

معلومات سوق wQIE (WQIE)

القيمة السوقية $ 23.81K$ 23.81K $ 23.81K الحجم (24 ساعة) $ 11.32$ 11.32 $ 11.32 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 23.81K$ 23.81K $ 23.81K إمداد دورة التداول 968.13K 968.13K 968.13K إجمالي العرض 968,128.3587 968,128.3587 968,128.3587

القيمة السوقية الحالية لـ wQIE هي $ 23.81K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 11.32. العرض المتداول لـ WQIE يبلغ 968.13K، مع إجمالي عرض 968128.3587. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 23.81K.