توكنوميكس Wpphmrmbdtrsj2p0eb69i (META) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Wpphmrmbdtrsj2p0eb69i (META)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Wpphmrmbdtrsj2p0eb69i (META) Introducing Wpphmrmbdtrsj2p0eb69i (WizardPepePartyHatsMiladyRaptorMoonBoboDogeTrumpRunesShibaJesus2Point0EverBaby69Inu), ticker symbol META, the ultimate fusion of all memes, bringing together the best of meme culture into one collective clan. META is not just a meme; it's the very definition of META itself. With ownership of the contract renounced and liquidity 100% burned, this coin is embedded onto the Solana blockchain forever. But META isn’t just about wiztardness and memes—it’s about innovation too. We pioneered the first Telegram-based PFP Generator that includes metadata for each profile picture, soon to evolve into on-chain NFTs on Solana. This groundbreaking approach introduces a fresh way to launch NFT collections, this option will be available for all partners under $META. Currently with 6 partnerships across the Solana network, we have developed a PFP bot each partner to engage with their community. We’re also forging partnerships with other token communities, developing custom PFP generators for each, strengthening ties across the crypto space. Currently with 6 partnerships across the Solana network such as Rocky, NPCS, Dubcat, Salty, Pog and Kaziwa. The ultimate goal? To build a thriving community for Wizardio clan members to connect, collaborate, and share their story with the world. الموقع الرسمي: https://www.theultimatemeta.com/ اشتر META الآن!

توكنوميكس Wpphmrmbdtrsj2p0eb69i (META) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Wpphmrmbdtrsj2p0eb69i (META)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 35.44K $ 35.44K $ 35.44K إجمالي العرض: $ 999.39M $ 999.39M $ 999.39M العرض المتداول: $ 999.39M $ 999.39M $ 999.39M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 35.44K $ 35.44K $ 35.44K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00079396 $ 0.00079396 $ 0.00079396 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00003037 $ 0.00003037 $ 0.00003037 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Wpphmrmbdtrsj2p0eb69i (META)

توكنوميكس Wpphmrmbdtrsj2p0eb69i (META): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Wpphmrmbdtrsj2p0eb69i (META) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن META التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن META التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس META، استكشف السعر المباشر لتوكن META!

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