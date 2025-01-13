سعر Wpphmrmbdtrsj2p0eb69i (META)
سعر Wpphmrmbdtrsj2p0eb69i (META) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 229.12K. يتم تحديث سعر META مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wpphmrmbdtrsj2p0eb69i الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.24K
- تغيير سعر Wpphmrmbdtrsj2p0eb69i خلال اليوم هو -12.89%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.73M
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خلال اليوم، كان سعر Wpphmrmbdtrsj2p0eb69i مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wpphmrmbdtrsj2p0eb69i مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wpphmrmbdtrsj2p0eb69i مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wpphmrmbdtrsj2p0eb69i مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-12.89%
|30 يوم
|$ 0
|+27.16%
|60 يوم
|$ 0
|-44.77%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wpphmrmbdtrsj2p0eb69i: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.44%
-12.89%
+31.36%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Introducing Wpphmrmbdtrsj2p0eb69i (WizardPepePartyHatsMiladyRaptorMoonBoboDogeTrumpRunesShibaJesus2Point0EverBaby69Inu), ticker symbol META, the ultimate fusion of all memes, bringing together the best of meme culture into one collective clan. META is not just a meme; it's the very definition of META itself. With ownership of the contract renounced and liquidity 100% burned, this coin is embedded onto the Solana blockchain forever. But META isn’t just about wiztardness and memes—it’s about innovation too. We pioneered the first Telegram-based PFP Generator that includes metadata for each profile picture, soon to evolve into on-chain NFTs on Solana. This groundbreaking approach introduces a fresh way to launch NFT collections, this option will be available for all partners under $META. Currently with 6 partnerships across the Solana network, we have developed a PFP bot each partner to engage with their community. We’re also forging partnerships with other token communities, developing custom PFP generators for each, strengthening ties across the crypto space. Currently with 6 partnerships across the Solana network such as Rocky, NPCS, Dubcat, Salty, Pog and Kaziwa. The ultimate goal? To build a thriving community for Wizardio clan members to connect, collaborate, and share their story with the world.
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