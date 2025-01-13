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سعر Wpphmrmbdtrsj2p0eb69i (META) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 229.12K . يتم تحديث سعر META مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wpphmrmbdtrsj2p0eb69i الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.24K - تغيير سعر Wpphmrmbdtrsj2p0eb69i خلال اليوم هو -12.89% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.73M

أداء سعر Wpphmrmbdtrsj2p0eb69i (META) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wpphmrmbdtrsj2p0eb69i مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wpphmrmbdtrsj2p0eb69i مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wpphmrmbdtrsj2p0eb69i مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wpphmrmbdtrsj2p0eb69i مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -12.89% 30 يوم $ 0 +27.16% 60 يوم $ 0 -44.77% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Wpphmrmbdtrsj2p0eb69i (META)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wpphmrmbdtrsj2p0eb69i: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -1.44% تغير السعر (1يوم) -12.89% تغير السعر (7 أيام) +31.36%

معلومات سوق Wpphmrmbdtrsj2p0eb69i (META)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: