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سعر Wownero (WOW) المباشر لليوم هو USD 0.143003 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.76M . يتم تحديث سعر WOW مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wownero الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.54K - تغيير سعر Wownero خلال اليوم هو -2.67% - لديه عرض متداول بقيمة USD 89.29M

أداء سعر Wownero (WOW) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wownero مقابل USD هو $ -0.0039238923273204 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wownero مقابل USD هو $ +0.0535305989 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wownero مقابل USD هو $ +0.3842875288 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wownero مقابل USD هو $ +0.102836644278313865 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0039238923273204 -2.67% 30 يوم $ +0.0535305989 +37.43% 60 يوم $ +0.3842875288 +268.73% 90 يوم $ +0.102836644278313865 +256.03%

تحليل سعر Wownero (WOW)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wownero: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.141781$ 0.141781 $ 0.141781 24 ساعة مرتفع $ 0.147077$ 0.147077 $ 0.147077 عالية طوال الوقت $ 2.08$ 2.08 $ 2.08 تغير السعر (1 ساعة) +0.36% تغير السعر (1يوم) -2.67% تغير السعر (7 أيام) -1.05%

معلومات سوق Wownero (WOW)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: