توكنوميكس Worms Among Us (WORMS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Worms Among Us (WORMS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Worms Among Us (WORMS) WORMS it's a memecoin token that will have it's own comic series, and collection of NFT's. It's created on the Solana blockchain through Pump.Fun. The purpose it's to create a transparent and honest coin, with the idea of bringing trust to the holders. The storyline it's being crafted along with a Literature Proffesor from the Melbourne University. All of our designs and art it's done on paper first, and then just for colour it's bring into a computer. الموقع الرسمي: http://wormsamongus.com اشتر WORMS الآن!

توكنوميكس Worms Among Us (WORMS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Worms Among Us (WORMS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 15.55K $ 15.55K $ 15.55K إجمالي العرض: $ 985.71M $ 985.71M $ 985.71M العرض المتداول: $ 985.71M $ 985.71M $ 985.71M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 15.55K $ 15.55K $ 15.55K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00109254 $ 0.00109254 $ 0.00109254 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00000327 $ 0.00000327 $ 0.00000327 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Worms Among Us (WORMS)

توكنوميكس Worms Among Us (WORMS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Worms Among Us (WORMS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن WORMS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن WORMS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس WORMS، استكشف السعر المباشر لتوكن WORMS!

توقعات سعر WORMS هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه WORMS؟ تجمع صفحة توقعات أسعار WORMS الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر WORMS الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!