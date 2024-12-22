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سعر Worms Among Us (WORMS) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 65.32K . يتم تحديث سعر WORMS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Worms Among Us الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.14K - تغيير سعر Worms Among Us خلال اليوم هو -34.79% - لديه عرض متداول بقيمة USD 986.02M

أداء سعر Worms Among Us (WORMS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Worms Among Us مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Worms Among Us مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Worms Among Us مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Worms Among Us مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -34.79% 30 يوم $ 0 -83.14% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Worms Among Us (WORMS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Worms Among Us: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00109254$ 0.00109254 $ 0.00109254 تغير السعر (1 ساعة) -1.24% تغير السعر (1يوم) -34.79% تغير السعر (7 أيام) -86.90%

معلومات سوق Worms Among Us (WORMS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: