سعر Worms Among Us (WORMS)
سعر Worms Among Us (WORMS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 65.32K. يتم تحديث سعر WORMS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Worms Among Us الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.14K
- تغيير سعر Worms Among Us خلال اليوم هو -34.79%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 986.02M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر WORMS مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر WORMS.
خلال اليوم، كان سعر Worms Among Us مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Worms Among Us مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Worms Among Us مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Worms Among Us مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-34.79%
|30 يوم
|$ 0
|-83.14%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Worms Among Us: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.24%
-34.79%
-86.90%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
WORMS it's a memecoin token that will have it's own comic series, and collection of NFT's. It's created on the Solana blockchain through Pump.Fun. The purpose it's to create a transparent and honest coin, with the idea of bringing trust to the holders. The storyline it's being crafted along with a Literature Proffesor from the Melbourne University. All of our designs and art it's done on paper first, and then just for colour it's bring into a computer.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 WORMS إلى AUD
A$--
|1 WORMS إلى GBP
￡--
|1 WORMS إلى EUR
€--
|1 WORMS إلى USD
$--
|1 WORMS إلى MYR
RM--
|1 WORMS إلى TRY
₺--
|1 WORMS إلى JPY
¥--
|1 WORMS إلى RUB
₽--
|1 WORMS إلى INR
₹--
|1 WORMS إلى IDR
Rp--
|1 WORMS إلى PHP
₱--
|1 WORMS إلى EGP
￡E.--
|1 WORMS إلى BRL
R$--
|1 WORMS إلى CAD
C$--
|1 WORMS إلى BDT
৳--
|1 WORMS إلى NGN
₦--
|1 WORMS إلى UAH
₴--
|1 WORMS إلى VES
Bs--
|1 WORMS إلى PKR
Rs--
|1 WORMS إلى KZT
₸--
|1 WORMS إلى THB
฿--
|1 WORMS إلى TWD
NT$--
|1 WORMS إلى CHF
Fr--
|1 WORMS إلى HKD
HK$--
|1 WORMS إلى MAD
.د.م--