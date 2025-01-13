سعر WorldLand (WLC)
سعر WorldLand (WLC) المباشر لليوم هو USD 0.00690107. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WLC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق WorldLand الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.10
- تغيير سعر WorldLand خلال اليوم هو +4.20%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر WorldLand مقابل USD هو $ +0.00027812 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر WorldLand مقابل USD هو $ -0.0037031790 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر WorldLand مقابل USD هو $ -0.0044712667 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر WorldLand مقابل USD هو $ -0.008757343348453033 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00027812
|+4.20%
|30 يوم
|$ -0.0037031790
|-53.66%
|60 يوم
|$ -0.0044712667
|-64.79%
|90 يوم
|$ -0.008757343348453033
|-55.92%
اكتشف أحدث تحليلات سعر WorldLand: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.72%
+4.20%
-35.97%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
WorldLand™ is a new mainnet whose virtual machine is fully compatible with the Ethereum virtual machine, has quantum-resistant cryptography, novel energy-efficient consensus algorithms, and aims for decentralization. It issues the native WLC currency. WorldLand is meant to be the next generation blockchain with global reach and scale.
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