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سعر WorldCoin (WDC) المباشر لليوم هو USD 0.00460605 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 84.98 . يتم تحديث سعر WDC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق WorldCoin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 218.74 - تغيير سعر WorldCoin خلال اليوم هو -0.71% - لديه عرض متداول بقيمة USD 18.45K

أداء سعر WorldCoin (WDC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر WorldCoin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر WorldCoin مقابل USD هو $ -0.0019866754 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر WorldCoin مقابل USD هو $ -0.0001083135 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر WorldCoin مقابل USD هو $ -0.0008440441993900895 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.71% 30 يوم $ -0.0019866754 -43.13% 60 يوم $ -0.0001083135 -2.35% 90 يوم $ -0.0008440441993900895 -15.48%

تحليل سعر WorldCoin (WDC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر WorldCoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00460255$ 0.00460255 $ 0.00460255 24 ساعة مرتفع $ 0.0050882$ 0.0050882 $ 0.0050882 عالية طوال الوقت $ 0.03189473$ 0.03189473 $ 0.03189473 تغير السعر (1 ساعة) -0.15% تغير السعر (1يوم) -0.71% تغير السعر (7 أيام) -16.40%

معلومات سوق WorldCoin (WDC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: