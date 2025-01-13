سعر WorldCoin (WDC)
سعر WorldCoin (WDC) المباشر لليوم هو USD 0.00460605. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 84.98. يتم تحديث سعر WDC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق WorldCoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 218.74
- تغيير سعر WorldCoin خلال اليوم هو -0.71%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 18.45K
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خلال اليوم، كان سعر WorldCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر WorldCoin مقابل USD هو $ -0.0019866754 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر WorldCoin مقابل USD هو $ -0.0001083135 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر WorldCoin مقابل USD هو $ -0.0008440441993900895 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.71%
|30 يوم
|$ -0.0019866754
|-43.13%
|60 يوم
|$ -0.0001083135
|-2.35%
|90 يوم
|$ -0.0008440441993900895
|-15.48%
اكتشف أحدث تحليلات سعر WorldCoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.15%
-0.71%
-16.40%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Worldcoin is a decentralized cryptocurrency with the objective of it becoming the de-facto digital currency of the globe. Its 30 seconds average transaction confirmation time makes it ideal for everyday micro transactions like the purchase of coffee or groceries. Worldcoin is a deflationary currency with only 265,420,800 coins ever going to be created. Since it is decentralized, there is no central authority that issues this currency unlike fiat currencies. Worldcoin can be seen as a derivative of Bitcoin but much more business friendly due to its high speed transaction confirmation feature.
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