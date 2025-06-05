سعر World Series of Degens (WSOD)
سعر World Series of Degens (WSOD) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 146.44K. يتم تحديث سعر WSOD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق World Series of Degens الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر World Series of Degens خلال اليوم هو -12.63%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر World Series of Degens مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر World Series of Degens مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر World Series of Degens مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر World Series of Degens مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-12.63%
|30 يوم
|$ 0
|-9.09%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر World Series of Degens: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.96%
-12.63%
-59.58%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
World Series of Degens is a Solana-based meme project that caters to "degens" (short for degenerates, a term of endearment amongst people who love to gamble on crypto, sports, poker, slots, etc.). It's mascot is "Degen Danny." But WSOD is also more than just a meme idea; it also has utility. Things like leaderboards, giveaways, sponsored entries into poker events, and even merch (i.e., patches, wristbands, etc.). Those in the WSOD community can share "bad beat" stories, discuss their pending wagers, and much more. The more active you are in the WSOD community, the more you'll rank on WSOD's leaderboards, which makes you eligible for recognition and prizes.
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