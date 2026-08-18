سعر World Rebuilding Trust اليوم

السعر المباشر لمشروع World Rebuilding Trust (WRT) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WRT الحالي إلى USD هو $ 0 لكل WRT.

يحتل World Rebuilding Trust حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 10,874.1، مع عرض متداول قدره 999.93M WRT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WRT بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك WRT بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-3.75% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق World Rebuilding Trust (WRT)

القيمة السوقية $ 10.87K$ 10.87K $ 10.87K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 10.87K$ 10.87K $ 10.87K إمداد دورة التداول 999.93M 999.93M 999.93M إجمالي العرض 999,930,540.277753 999,930,540.277753 999,930,540.277753

القيمة السوقية الحالية لـ World Rebuilding Trust هي $ 10.87K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ WRT يبلغ 999.93M، مع إجمالي عرض 999930540.277753. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 10.87K.