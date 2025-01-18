سعر WORLD PEACE COIN (WPC)
سعر WORLD PEACE COIN (WPC) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WPC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق WORLD PEACE COIN الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 88.36
- تغيير سعر WORLD PEACE COIN خلال اليوم هو +0.85%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر WORLD PEACE COIN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر WORLD PEACE COIN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر WORLD PEACE COIN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر WORLD PEACE COIN مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.85%
|30 يوم
|$ 0
|-42.31%
|60 يوم
|$ 0
|-80.58%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر WORLD PEACE COIN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.85%
-4.25%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
World Peace Coin has been Achieved. A Coin focused on creating World Peace Forever, and establishing a narrative of Love and Kindness.
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