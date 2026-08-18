سعر World Of Claudecraft اليوم

السعر المباشر لمشروع World Of Claudecraft (WOC) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.10% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WOC الحالي إلى USD هو $ 0 لكل WOC.

يحتل World Of Claudecraft حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 136,769، مع عرض متداول قدره 997.27M WOC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WOC بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك WOC بمقدار +0.80% خلال الساعة الماضية و-4.22% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 2.96K.

معلومات سوق World Of Claudecraft (WOC)

القيمة السوقية $ 136.77K$ 136.77K $ 136.77K الحجم (24 ساعة) $ 2.96K$ 2.96K $ 2.96K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 136.77K$ 136.77K $ 136.77K إمداد دورة التداول 997.27M 997.27M 997.27M إجمالي العرض 997,267,449.132651 997,267,449.132651 997,267,449.132651

القيمة السوقية الحالية لـ World Of Claudecraft هي $ 136.77K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 2.96K. العرض المتداول لـ WOC يبلغ 997.27M، مع إجمالي عرض 997267449.132651. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 136.77K.