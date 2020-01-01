توكنوميكس World Friendship Cash (WFCA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول World Friendship Cash (WFCA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات World Friendship Cash (WFCA) WFCA is committed to building a digital economy that transcends the virtual and the real to solve the social and economic problems that Japan is currently facing, combine Japan's soft power with its hard power, and empower Japanese industries to enter the digital age. WFCA will create a metaverse platform that deeply integrates Japanese anime culture and traditional craftsman spirit. We will develop the anime NFT market to support creators to digitise their works through NFT, establish a virtual shopping mall to sell high-quality products from all over Japan, and open offline physical stores to form an O2O closed loop. Meanwhile, WFCA is applying to become a blockchain bank that not only supports crypto assets, but also provides complete legal tender account services. We will also build financial infrastructures such as exchanges, asset custody platforms, and asset management terminals. The goal of WFCA is to become a bridge between the virtual world and the real world, creating a new digital economy system. We welcome every creator and product producer to join this new digital ecosystem. Let's step into the new era of Web3 together! الموقع الرسمي: https://wfca.io/ الوثيقة البيضاء: https://wfca.io/assets/doc/WFCA_Whitepaper_ver1.1_220922.pdf?v20231004 اشتر WFCA الآن!

توكنوميكس World Friendship Cash (WFCA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار World Friendship Cash (WFCA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 16.68M $ 16.68M $ 16.68M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 397.88M $ 397.88M $ 397.88M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 41.93M $ 41.93M $ 41.93M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 2.37 $ 2.37 $ 2.37 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00139981 $ 0.00139981 $ 0.00139981 السعر الحالي: $ 0.0419329 $ 0.0419329 $ 0.0419329 معرفة المزيد عن سعر World Friendship Cash (WFCA)

توكنوميكس World Friendship Cash (WFCA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس World Friendship Cash (WFCA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن WFCA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن WFCA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس WFCA، استكشف السعر المباشر لتوكن WFCA!

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